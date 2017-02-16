В Пионерске шестиклассница наглоталась таблеток перед уроками

В Пионерске шестиклассница одной из местных школ наглоталась таблеток перед уроками. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.

По данным собеседника издания, ребенок принял сразу несколько препаратов: анальгин, парацетамол и средство от кашля — всего 12 таблеток. После этого девочка отправилась на занятия. Придя в учебное заведение, она созналась в том, что намеренно выпила так много лекарств. Тогда шестиклассницу сняли с занятий и отправили домой. Вместе с ней пошёл школьный психолог, который помог вызвать скорую и промыть желудок.



В результате ребёнка доставили в местную больницу. Её здоровью ничего не угрожает. Выяснилось, что мама девочки отдыхает в Греции. В её отсутствие за школьницей присматривает бабушка.