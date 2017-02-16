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В Пионерске шестиклассница наглоталась таблеток перед уроками

10:25
  1961 0
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Пионерске шестиклассница одной из местных школ наглоталась таблеток перед уроками. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
 
По данным собеседника издания, ребенок принял сразу несколько препаратов: анальгин, парацетамол и средство от кашля — всего 12 таблеток. После этого девочка отправилась на занятия. Придя в учебное заведение, она созналась в том, что намеренно выпила так много лекарств. Тогда шестиклассницу сняли с занятий и отправили домой. Вместе с ней пошёл школьный психолог, который помог вызвать скорую и промыть желудок.

В результате ребёнка доставили в местную больницу. Её здоровью ничего не угрожает. Выяснилось, что мама девочки отдыхает в Греции. В её отсутствие за школьницей присматривает бабушка.
 
В пресс-службе регионального УМВД заявили, что по информации полиции, школьница выпила рыбий жир. Сотрудники ПДН провели с ней профилактическую беседу после произошедшего. 

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