В Черняховске у охранника психиатрической больницы нашли амфетамин

В Черняховске у младшего инспектора отдела охраны психиатрической больницы нашли 3,77 грамма амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Калининградской области.

Реч идет о лечебнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. Сотрудники отдела собственной безопасности совместно с полицией задержали мужчину вечером в воскресенье, 12 февраля. В хранении наркотиков охранника заподозрили ранее во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий.



“После проведения личного досмотра подозрения подтвердились – у мужчины были обнаружены и изъяты 13 свертков с порошкообразным веществом внутри. Как показала экспертиза, изъятое средство является амфетамином, общим весом 3,77 граммов, что, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 г. № 1002, квалифицируется как крупный размер”, — говорится в сообщении.



По факту произошедшего в региональном управлении СК возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (“Незаконные хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере”). Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.