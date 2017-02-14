В Калининграде сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя и его вооружённого пассажира, угрожавшего автомобилистам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Приятели разъезжали по городу, опасно маневрируя на дорогах. Когда возмущённые водители сигналили в ответ на очередную хамскую выходку, пассажир автомобиля доставал пистолет. Горожане сообщили о нарушителях в правоохранительные органы.



“На требование полицейских остановиться водитель отреагировал не сразу. Поравнявшись с машиной нарушителя, сотрудники ГИБДД увидели, как злоумышленник на ходу покинул водительское сиденье и перелез на заднее, пассажирское. В это время пассажир, который сидел спереди справа, пытался удержать руку на тормозе”, — говорится в сообщении полиции.



Позднее водитель сообщил сотрудникам полиции, что выпил перед тем, как сесть за руль. Его приятель сдал пистолет, который оказался травматическим. Сейчас специалистам предстоит дать оценку действиям мужчины.



“В ходе проверки также выяснилось, что задержанный водитель уже привлекался к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 264 УК РФ (“Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию”)”.