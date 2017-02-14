На польской границе за неуплату штрафа задержали двоих россиян

На пограничном переходе в Гроново задержали двоих россиян, которых объявили в розыск польские суды. Об этом сообщается на сайте Варминьско-Мазурского отдела пограничной службы Польши.

9 февраля пограничники задержали гражданина России, которого искал районный суд в Бранево. 45-летний мужчина не оплатил вовремя штраф. Более того, он пытался пересечь границу с контрабандой под курткой. Нарушитель спрятал под одеждой 800 сигарет. В результате россиянина снова оштрафовали, на этот раз за табак.



Спустя два дня на границе задержали 40-летнего мужчину, которого также искал суд Бранево. После оплаты штрафа жителя области отпустили.

