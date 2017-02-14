Пьяный калининградец попытался угнать машину, в которой сидел хозяин с ребёнком

В воскресенье, 12 февраля, в СНТ "Колосок" пьяный калининградец попытался угнать автомобиль, в котором находились хозяин машины и его шестилетний ребёнок. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Около пяти часов вечера владелец “Рено” вместе с супругой припарковал легковушку на улице Советской. Женщина вышла в магазин, а её муж и ребёнок остались в салоне. Мужчина при этом сидел на переднем сидении, а несовершеннолетний — сзади.

В это время мимо автомобиля проходил нетрезвый житель города. Он решил угнать машину: сел на водительское кресло и попытался завести двигатель. Тогда хозяин “Мазды” выскочил наружу и стал вытаскивать неизвестного из своего автомобиля. К этому времени из магазина выбежала его жена. Супруги своими силами задержали злоумышленника и передали его сотрудникам ГИБДД.

Выяснилось, что угнать автомобиль пытался 39-летний житель Зеленоградского района. Ранее его судили за вымогательство и незаконную рубку лесных насаждений. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по факту покушения на угон.