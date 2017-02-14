Пьяный калининградец попытался угнать машину, в которой сидел хозяин с ребёнком
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В воскресенье, 12 февраля, в СНТ "Колосок" пьяный калининградец попытался угнать автомобиль, в котором находились хозяин машины и его шестилетний ребёнок. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Около пяти часов вечера владелец “Рено” вместе с супругой припарковал легковушку на улице Советской. Женщина вышла в магазин, а её муж и ребёнок остались в салоне. Мужчина при этом сидел на переднем сидении, а несовершеннолетний — сзади.
В это время мимо автомобиля проходил нетрезвый житель города. Он решил угнать машину: сел на водительское кресло и попытался завести двигатель. Тогда хозяин “Мазды” выскочил наружу и стал вытаскивать неизвестного из своего автомобиля. К этому времени из магазина выбежала его жена. Супруги своими силами задержали злоумышленника и передали его сотрудникам ГИБДД.
Выяснилось, что угнать автомобиль пытался 39-летний житель Зеленоградского района. Ранее его судили за вымогательство и незаконную рубку лесных насаждений. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по факту покушения на угон.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.