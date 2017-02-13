Жительница Калининградской области отсудила у соседки 250 тысяч за нападение собак
Жительнице Калининградской области присудили компенсацию за нападение собак, принадлежащих её соседке. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.
Инцидент произошёл осенью 2015 года. Истица возвращалась домой, когда из двора её соседки выбежали собаки, повалившие её на землю и ставшие кусать. На крики женщины выбежали соседи, которые помогли ей добраться до больницы. Она провела две недели в стационаре и месяц – на амбулаторном лечении. В суде она указала, что её здоровью был причинён вред средней степени тяжести.
В ходе рассмотрения дела суд уствновил, что ответчица не соблюдала правила содержания домашних животных. С неё постановлено взыскать 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, а также деньги, затраченные на приобретение лекарств и оплату услуг юриста.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.