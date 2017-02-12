Польские политики требуют отставки главы МВД после ДТП с премьером Шидло

В Польше представители партии “Гражданская платформа” требуют отставки министра внутренних дел после ДТП с участием премьера Беаты Шидло. Об этом сообщает
РИА Новости.
Оппозиционные политики также настаивают на создание комиссии, которая займется серией ДТП с участием правительственных кортежей. Это уже третья авария за год с участием членов польского правительства. "Это результат политики Мариуша Блащака, который уволил профессионалов из Бюро охраны правительства", — заявил на пресс-конференции глава парламентской фракции "Гражданской платформы" Славомир Нойманн.
Оппозиционные политики надеются, что Блащак с честью уйдёт в отставку. А специально созданная комиссия разберётся, что происходит в стране.
Напомним, что премьер-министр Польши Беата Шидло попала в аварию под Освенцимом в пятницу, 10 февраля, вечером. Ее автомобилю не уступил дорогу “Фиат”, за рулём которого находился
21-летний молодой человек.
Правительственный кортеж ехал с “сигналками”, все водители были трезвыми. Беата Шидло получила синяки, но её доставили в Военный медицинский институт в Варшаве на вертолёте.
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