Стало известно число пострадавших при взрыве на АЭС во Франции
Пять человек получили легкие отравления при взрыве на АЭС во Франции, тяжелораненых нет. Об этом сообщает агентство Франс Пресс
со ссылкой на власти департамента Манш.
Ранее сообщалось сведения об одном погибшем и троих пострадавших.
Взрыв на АЭС на северо-западе Франции произошёл
в четверг, 9 февраля, около 10:00 по местному времени (11 часов по Калининграду). Местная пресса утверждает, что выброса радиоактивных веществ не произошло.
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