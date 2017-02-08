Полиция Полесска разыскивает пропавшую накануне Нового года 47-летнюю женщину
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
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Полиция Полесска разыскивает 47-летнюю Татьяну Лябихову, пропавшую 28 декабря 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Известно, что 28 декабря в 18:00 пропавшая ушла из дома в пос. Ближний Полесского района. С тех пор о её местонахождении ничего не известно.
Татьяне на вид 47-50 лет, её рост 155 см, волосы тёмные и длинные. У неё отсутствует правый глаз. Она может быть одета в короткую куртку светлого цвета, синие ждинсы и кроссовки. Всех, кто может располагать информацией и местонахождении пропавшей, полиция просит сообщить по номерам: 8 (40158) 3-55-53, 3-52-02 или 8-911-856-06-38.
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