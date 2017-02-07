Во вторник, 7 февраля, на Куршском заливе скончался 80-летний рыбак. Как стало известно Клопс.Ru, трагедия произошла около 10 утра в Полесском районе.

Пенсионер вместе с сыном рыбачил на заливе в двух километрах от берега. Согласно данным источника Клопс.Ru в экстренных службах, пожилой мужчина поскользнулся на льду и упал, ударившись головой.



К приезду сотрудников МЧС мужчина не подавал признаков жизни. Медики скорой, к которой спасатели доставили потерпевшего, официально констатировали смерть. Точные причины гибели пенсионера станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы.