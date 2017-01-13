В Польше задержали двоих россиян, пытавшихся въехать в страну с транзитными визами

В среду, 11 января, польские пограничники задержали двоих россиян, которые пытались въехать в страну с транзитными визами. Об этом сообщается на сайте департамента пограничной охраны Подляского воеводства.

"Ауди", в котором находились нарушители, остановили в местности Вижайны. Оказалось, что у 49-летнего мужчину и его 46-летней спутницы не было прав въезжать в Польшу. Транзитная виза позволяла паре путешествовать через Литву только с территории России в Калининград и обратно. В итоге граждан в соответствии с местным законодательством передали литовской стороне.