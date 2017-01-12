На Камчатке пациент умер после того, как скорой помощи не уступили дорогу

На Камчатке приехавшая по вызову скорая помощь столкнулась с перекрывшей проезд легковушкой, отказавшейся пропускать медиков. Как передаёт РИА Новости , в результате пациент умер, не дождавшись медицинской помощи.

Инцидент произошёл 10 января в Петропавловске-Камчатском. Бригада, получившая вызов об умирающем молодом человеке, прибыла на место через 13 минут, однако во дворе дорога оказалась перекрыта легковым автомобилем, внутри которого сидели двое - женщина-водитель и пассажир.

"На просьбы бригады освободить дорогу водитель не реагировала, - рассказал представитель станции скорой помощи. - Затем пассажир автомобиля вышел из салона и стал проявлять агрессию к бригаде: угрожал, запрыгивал на капот".

После вызова наряда полиции машина хулиганов уехала, однако пациент уже скончался. По словам представителей полиции, водителю автомобиля грозит штраф всего в 500 рублей - таково наказание по статье "Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами".