"Заснул и отморозил ноги": калининградца, пропавшего 30 декабря, нашли спустя полторы недели в больнице
31-летнего жителя области, который пропал в конце прошлого года под Багратионовском, нашли спустя полторы недели в многопрофильной больнице Калининграда. Об этом Клопс.Ru сообщил брат мужчины.
По словам Алексея, 9 января его родственник заснул на одной из городских улиц и отморозил ноги. Однако, проснувшись, смог самостоятельно дойти до больницы.
"Он, можно сказать, сам нашелся. 9 числа, получается, заснул, а 10-го каким-то образом пришел в больницу и оказалось, что у него отморожены ноги. Его еще избили где-то вроде бы. Сейчас лежит под капельницей", — рассказал Алексей.
Пострадавший мужчина пропал
30 декабря в посёлке Северный. О его исчезновении заявили спустя неделю.
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