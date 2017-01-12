"Заснул и отморозил ноги": калининградца, пропавшего 30 декабря, нашли спустя полторы недели в больнице

31-летнего жителя области, который пропал в конце прошлого года под Багратионовском, нашли спустя полторы недели в многопрофильной больнице Калининграда. Об этом Клопс.Ru сообщил брат мужчины.



По словам Алексея, 9 января его родственник заснул на одной из городских улиц и отморозил ноги. Однако, проснувшись, смог самостоятельно дойти до больницы.



"Он, можно сказать, сам нашелся. 9 числа, получается, заснул, а 10-го каким-то образом пришел в больницу и оказалось, что у него отморожены ноги. Его еще избили где-то вроде бы. Сейчас лежит под капельницей", — рассказал Алексей.