Депутат Верхолаз заявил о закрытии уголовного дела, возбуждённого в отношении него за побои

Уголовное дело в отношении депутата Евгения Верхолаза закрыли в декабре прошлого года. Об этом народный избранник сообщил Клопс.Ru в среду, 11 января.



"До Нового года это было. Число не помню, в декабре. Уголовное дело закрыто", — сообщил депутат.



В региональном управлении СК пока не подтверждают информацию, предоставленную Верхолазом.



В ноябре депутат горсовета Евгений Верхолаз В ноябре депутат горсовета Евгений Верхолаз стал фигурантом уголовного дела о рукоприкладстве. В избиении его обвинила посетительница ночного клуба "Планета". В результате конфликта пострадавшей потребовалась госпитализация.