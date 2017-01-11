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Депутат Верхолаз заявил о закрытии уголовного дела, возбуждённого в отношении него за побои

12:08
  1254 1
  • Фото с сайта горсовета Калининграда
Фото с сайта горсовета Калининграда
Уголовное дело в отношении депутата Евгения Верхолаза закрыли в декабре прошлого года. Об этом народный избранник сообщил Клопс.Ru  в среду, 11 января.

"До Нового года это было. Число не помню, в декабре. Уголовное дело закрыто", — сообщил депутат.

В региональном управлении СК пока не подтверждают информацию, предоставленную Верхолазом.

В ноябре депутат горсовета Евгений Верхолаз стал фигурантом уголовного дела о рукоприкладстве. В избиении его обвинила посетительница ночного клуба "Планета". В результате конфликта пострадавшей потребовалась госпитализация. 

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1 комментарий Правила комментирования

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АндрейЗорин
Зорин Андрей #
12:51
"Бабло побеждает зло!" - народная мудрость.
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