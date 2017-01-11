Депутат Верхолаз заявил о закрытии уголовного дела, возбуждённого в отношении него за побои
Фото с сайта горсовета Калининграда
Уголовное дело в отношении депутата Евгения Верхолаза закрыли в декабре прошлого года. Об этом народный избранник сообщил Клопс.Ru в среду, 11 января.
"До Нового года это было. Число не помню, в декабре. Уголовное дело закрыто", — сообщил депутат.
В региональном управлении СК пока не подтверждают информацию, предоставленную Верхолазом.
В ноябре депутат горсовета Евгений Верхолаз стал
фигурантом уголовного дела о рукоприкладстве. В избиении его обвинила посетительница ночного клуба "Планета". В результате конфликта пострадавшей потребовалась госпитализация.
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