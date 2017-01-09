В Калининграде получивший травму глаза рабочий отсудил у завода более 300 тыс. рублей

В Центральный районный суд Калининграда обратился местный житель с требованием взыскать компенсацию с ОАО "Завод ЖБИ-2" за полученную на производстве травму глаза и причинение морального вреда. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Мужчина работал формовщиком изделий, конструкций и строительных материалов. Травму он получил в начале мая 2015 года во время работы.

Суд установил, что в результате производственной травмы, здоровью работника был причинён тяжкий вред. Также была установлена правомерность его требований о компенсации морального вреда.

Среди причин несчастного случая оказались отсутствие обучения и проверки знаний по охране труда пострадавшего и необходимого контроля со стороны должностных лиц завода.

Кроме того, было установлено, что сам пострадавший нарушил дисциплину труда, неправильно применяя инструмент.

Также по решению суда, в связи с невозможностью продолжения истцом работы на ранее занимаемой должности, в штатное расписание была введена единица "подсобный рабочий" второго разряда.



Суд решил взыскать с завода компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей, расходы на услуги представителя в размере 21 тыс. рублей, расходы на проведение судебно-медицинского освидетельствования в размере 3 220 рублей.



На данное решение истом была подана апелляция, но судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.