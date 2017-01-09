Экс главный федеральный инспектор по Калининградской области назначен руководителем Следственного департамента МВД
Фото пресс-службы МВД России
В понедельник, 9 января, министр МВД Владимир Колокольцев представил своего нового заместителя и руководителя Следственного департамента. Им стал бывший главный федеральный инспектор по Калининградской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Романов Александр Владимирович.
"Министр подчеркнул, что Александр Романов досконально знает работу следственных подразделений, обладает большим стажем работы и высоким профессиональным уровнем, хорошими моральными качествами", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее Романов исполнял обязанности замначальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. До него пост главы департамента занимал Александр Савенков. Владимир Путин освободил его от должности в связи с переходом чиновника в Российскую академию наук.
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