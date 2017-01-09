В Калининграде 32-летний мужчина попрыгал на крышах трёх авто, припаркованных на Ялтинской
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, повредившего три чужих автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В августе прошлого года подозреваемый перелез через забор стоянки на улице Ялтинской, спрыгнул на чужие машины и стал прыгать на их крышах. В результате выходки ущерб, нанесённый "Пежо", который был среди повреждённых автомобилей, оценили в 125 тысяч рублей.
Участковые установили личность мужчины и задержали его. При этом калининградец не смог объяснить им мотивы своего поступка.
"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 2 лет", — говорится в сообщении ведомства.
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