В Калининграде 32-летний мужчина попрыгал на крышах трёх авто, припаркованных на Ялтинской

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, повредившего три чужих автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



В августе прошлого года подозреваемый перелез через забор стоянки на улице Ялтинской, спрыгнул на чужие машины и стал прыгать на их крышах. В результате выходки ущерб, нанесённый "Пежо", который был среди повреждённых автомобилей, оценили в 125 тысяч рублей.



Участковые установили личность мужчины и задержали его. При этом калининградец не смог объяснить им мотивы своего поступка.



"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 2 лет", — говорится в сообщении ведомства.