Вывез в лес и едва не убил: 28-летний житель Балтийска напал на женщину, продававшую машину на "Авито"

В Калининграде отправился под суд 28-летний житель Балтийска, которого обвиняют в покушении на убийство, сопряжённое с разбоем. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.



По версии ведомства, в марте мужчина пытался убить 37-летнюю женщину, которая продавала свой автомобиль на "Авито". На этом сайте пострадавшая разместила объявление о продаже "Фольксвагена". На него и откликнулся подозреваемый. За несколько дней до этого он вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления против собственности.



"Под предлогом осмотра и приобретения автомобиля Емельянов созвонился с женщиной и договорился о встрече. После осмотра машины обвиняемый заявил о намерении купить её. 26 марта, следуя на автомашине якобы для заключения сделки и переоформления транспортного средства, Емельянов вывез женщину в Калининград, где, остановившись в безлюдном месте в районе ул. Большой окружной, напал на потерпевшую", — говорится в сообщении ведомства.



Сначала мужчина избивал хозяйку автомобиля внутри машины. Затем вытащил её на улицу и продолжил добивать ногами уже лежавшую. После этого нападавший попытался задушить свою жертву.



"Через некоторое время, посчитав, что потерпевшая скончалась, Емельянов завладел машиной, а также находившимися при женщине деньгами в сумме 2,5 тысячи рублей и с места совершения преступления скрылся", — уточняют в ведомстве.



Емельянова задержали в тот же день в Гвардейске. Оказалось, что он привлекается к уголовной ответственности с 17 лет. Его жертвой оказалась мать троих детей: 17, 10 и 3 лет. В результате нападения она месяц находилась в коме и не погибла только благодаря своевременно оказанной помощи.