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Главная Новости Происшествия

Вывез в лес и едва не убил: 28-летний житель Балтийска напал на женщину, продававшую машину на "Авито"

12:24
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  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде отправился под суд 28-летний житель Балтийска, которого обвиняют в покушении на убийство, сопряжённое с разбоем. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

По версии ведомства, в марте мужчина пытался убить 37-летнюю женщину, которая продавала свой автомобиль на "Авито". На этом сайте пострадавшая разместила объявление о продаже "Фольксвагена". На него и откликнулся подозреваемый. За несколько дней до этого он вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления против собственности. 

"Под предлогом осмотра и приобретения автомобиля Емельянов созвонился с женщиной и договорился о встрече. После осмотра машины обвиняемый заявил о намерении купить её. 26 марта, следуя на автомашине якобы для заключения сделки и переоформления транспортного средства, Емельянов вывез женщину в Калининград, где, остановившись в безлюдном месте в районе ул. Большой окружной, напал на потерпевшую", — говорится в сообщении ведомства.

Сначала мужчина избивал хозяйку автомобиля внутри машины. Затем вытащил её на улицу и продолжил добивать ногами уже лежавшую. После этого нападавший попытался задушить свою жертву.

"Через некоторое время, посчитав, что потерпевшая скончалась, Емельянов завладел машиной, а также находившимися при женщине  деньгами в сумме 2,5 тысячи рублей и с места совершения преступления скрылся", — уточняют в ведомстве.

Емельянова задержали в тот же день в Гвардейске. Оказалось, что он привлекается к уголовной ответственности с 17 лет. Его жертвой оказалась мать троих детей: 17, 10 и 3 лет. В результате нападения она месяц находилась в коме и не погибла только благодаря своевременно оказанной помощи.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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*ПЕТРУЧЧО*ДАВЫДОВ
ДАВЫДОВ *ПЕТРУЧЧО* #
12:55
Генетический мусор не должен находиться на свободе,им подобные должны находиться на рудниках пожизненно.
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