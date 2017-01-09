В праздники в Гроново задержали россиянина, разыскиваемого польским судом

В праздники пограничники в Гроново задержали россиянина, разыскиваемого польским судом. Об этом сообщается на сайте департамента погранохраны Варминьско-Мазурского воеводства.



51-летний мужчина пытался въехать в соседнюю республику ночью. Во время проверки документов выяснилось, что у него есть неоплаченный штраф, выписанный на территории Польши. За просрочку россиянина объявил в розыск районный суд Бранево.