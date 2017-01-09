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Главная Новости Происшествия

В Калининграде разыскивают 12-летнего мальчика

08 января 201720:15
  8021 0
  • Фото из архива семьи
  • Фото из архива семьи
Фото из архива семьи
2 фото
В Калининграде полиция разыскивает 12-летнего Александра Потапова. Об этом сообщают в УМВД.
 
В воскресенье, 8 января, в 10 часов утра ребёнок вышел из дома на улице Чекистов, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. 
 
Рост Александра 145 см, телосложение худощавое. Был одет в чёрную дутую короткую куртку "Адидас", серые дутые штаны, финские чёрные сапоги в чёрную шапку с серой полоской.
 
По факту пропажи ребёнка в управлении Следственного комитета по Калининградской области начали доследственную проверку. 
 
Граждан, которые располагают какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просьба сообщить в полицию по телефонам:  552-202, 8 (911) 477-71-16 либо в Следственный комитет: 305-726. 
 

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