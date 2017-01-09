В Калининграде разыскивают 12-летнего мальчика

В Калининграде полиция разыскивает 12-летнего Александра Потапова. Об этом сообщают в УМВД.

В воскресенье, 8 января, в 10 часов утра ребёнок вышел из дома на улице Чекистов, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Рост Александра 145 см, телосложение худощавое. Был одет в чёрную дутую короткую куртку "Адидас", серые дутые штаны, финские чёрные сапоги в чёрную шапку с серой полоской.

По факту пропажи ребёнка в управлении Следственного комитета по Калининградской области начали доследственную проверку.

Граждан, которые располагают какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просьба сообщить в полицию по телефонам: 552-202, 8 (911) 477-71-16 либо в Следственный комитет: 305-726.