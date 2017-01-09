СМИ: стало известно имя иерусалимского террориста

Террорист, врезавшийся на грузовике в толпу людей в Иерусалиме, оказался бывшим заключённым. Его звали Фади аль-Канабир. По информации Lenta.Ru , об этом сообщает Ynetnews.

По информации СМИ, террорист жил на востоке Иерусалима, по соседству с районом, который выбрал для нападения. Власти Израиля считают, что Фади аль-Канабир является сторонником группировки ИГ (запрещена в России). На данный момент никто не взял на себя ответственность за атаку.

При наезде погибли 4 человека, 15 пострадали. Грузовик наехал на военных, выходивших из автобуса. Граждане России при атаке не пострадали.