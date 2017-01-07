В Калининграде из-за аварии нет света на части улицы Баженова и в садовом товариществе

Утром в субботу, 7 января в Калининграде из-за аварии произошло отключение электроэнергии на улице Баженова и в СНТ ЦБЗ-1, расположенном в конце улицы Ялтинской. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.



В АО "Янтрьэнерго" рассказали, что указанные территории находятся в ведомстве абонентских сетей. Там отметили, что не могут комментировать это отключение.



Как стало известно Клопс.Ru, отключение произошло из-за обрыва кабельной линии. В настоящее время ведутся работы по устранению аварии. Всего из-за происшествия оказались отключены две трансформаторные подстанции. Сколько людей остались без света пока не известно.



В АО "Янтрьэнерго" уточнили, что в ведомстве не располагают какой-либо информацией об отключениях в городе в местах, где поставки электроэнергии обеспечивает компания.