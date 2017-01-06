Под Багратионовском горел автомобиль "Ауди 100"

В четверг, 5 января, на улице Октябрьской в посёлке Нивенском Багратионовского района загорелся автомобиль "Ауди 100". Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калининградской области.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 10.21. В легковом автомобиле горел салон. Пожар ликвидирован подручными средствами. На место также выезжал пожарный расчёт в составе 6 человек и 1 единицы техники. Пострадавших нет.