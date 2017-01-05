За сутки в области горели четыре здания и автомобиль

За прошедшие сутки пожарные пять раз выезжали на тушение возгораний. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калининградской области.
4 января в 12:15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Яблочной в Калининграде. В двухэтажном кирпичном здании компрессорной горело 5 кв.м. обшивки компрессора.
В этот же день в 12:20 поступило сообщение о пожаре в поселке Заостровье Зеленоградского ГО. В одноэтажном кирпичном жилом доме на две семьи сгорела кровля на площади 3 кв.м.
В 17:34 поступил звонок о пожаре на улице Калининградской в Светловском ГО. В пятиэтажном многоквартирном жилом доме, на 4 этаже в двухкомнатной квартире в ванной комнате сгорел деревянный шкаф на площади 2 кв.м.
В 22.23 пожарные выехали на тушение возгорания в ВМК "Дельфин" в Гурьевском ГО. В трехэтажном здании горело межэтажное перекрытие на площади 10 кв.м.
5 января в 03.44 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Российской в Черняховском ГО. В легковом автомобиле выгорел моторный отсек, повреждена огнем правая часть.
Во всех случаях реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет.
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