В Калининграде
В Калининграде
-4 °C
днем
-8 °C
ночью
05 января 2017 г. 10:22
104 066 пользователей
за 24 часа на сайте
60.06 -0.4
Курс ММВБ на 05 января 2017, 10:00
63.38 +0.01
Курс ММВБ на 05 января 2017, 10:00
14.44 0.0
Курс ЦБ на 05 января 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

За сутки в области горели четыре здания и автомобиль

09:25
  591 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
За прошедшие сутки пожарные пять раз выезжали на тушение возгораний. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калининградской области.
 
4 января в 12:15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Яблочной в Калининграде. В двухэтажном кирпичном здании компрессорной горело 5 кв.м. обшивки компрессора.
 
В этот же день в 12:20 поступило сообщение о пожаре в поселке Заостровье Зеленоградского ГО. В одноэтажном кирпичном жилом доме на две семьи сгорела кровля на площади 3 кв.м.
 
В 17:34 поступил звонок о пожаре на улице Калининградской в Светловском ГО. В пятиэтажном многоквартирном жилом доме, на 4 этаже в двухкомнатной квартире в ванной комнате сгорел деревянный шкаф на площади 2 кв.м.
 
В 22.23 пожарные выехали на тушение возгорания в ВМК "Дельфин" в Гурьевском ГО. В трехэтажном здании горело межэтажное перекрытие на площади 10 кв.м.
 
5 января в 03.44 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Российской в Черняховском ГО. В легковом автомобиле выгорел моторный отсек, повреждена огнем правая часть.
 
Во всех случаях реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

"Наш второй день рождения": пассажиры сообщили о ЧП в "Храброво" (фото, видео)
03 января 201723:47
  79025 39
"Наш второй день рождения": пассажиры сообщили о ЧП в "Храброво" (фото, видео)
Алиханов о ЧП в Храброво: Ситуацию взял под личный контроль
Фото горячей новости
04 января 201717:32
  8889 12
Отменены семь авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград и обратно
Фото горячей новости
04 января 201715:54
  7083 4
Рейсы вновь отложены: что происходит в аэропорту "Храброво" (фото, видео)
Фото горячей новости
04 января 201714:39
  15923 3
Дискотека на льду, детские спектакли и шоу для взрослых: как провести зимние каникулы в Калининграде
Фото горячей новости
04 января 201709:07
  8010

Лента новостей

Картинка
На Ленинском проспекте легковушка снесла строительный забор
09:59
  391 0
Картинка
За сутки в области горели четыре здания и автомобиль
09:25
  591 0
Картинка
Служба безопасности Храброво обнаружила в здании аэропорта подозрительный предмет (видео)
08:25
  4027 1
Картинка
В Храброво прибыли првые авиарейсы после ЧП
07:43
  1793 0

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  15395 7
Фото автора
Антон Самоха
адвокат
Бей кого хочешь: почему домашние тираны уходят от ответственности
  5280 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo