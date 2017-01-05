Служба безопасности Храброво обнаружила в здании аэропорта подозрительный предмет (видео)

В здании Храброво был обнаружен подозрительный предмет. Об этом сообщили очевидцы. По их словам, территория была оцеплена. На место прибыли кинологи и сапёры.

В пресс-службе аэропорта данную информацию подтвердили. При этом отметили, что из-за большого количества людей в здании приняты меры повышенной безопасности. После обнаружения и проверки, подозрительный предмет был передан сотрудникам полиции.

Работа аэропорта продолжается в штатном режиме. Первые запланированные рейсы уже совершили посадку.