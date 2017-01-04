На ул. Офицерской дерево упало на автомобиль "Ауди" (фото)

В Калининграде, на ул. Офицерской дерево упало на припаркованный автомобиль "Ауди". Об этом сообщают очевидцы.

Из-за сильного ветра, дерево вырвало с корнем и оно рухнуло на крышу авто.

Ранее сообщалось , что на трассе в Мамоново дерево упало на легковой автомобиль.

По данным синоптиков, в ночь со среды на четверг в области ожидается усиление ветра до 22 м/с.