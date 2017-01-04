В Польше произошла серия нападений на кебаб-кафе
После Нового года в Польше произошла серия атак на кебаб-кафе, принадлежащие выходцам из стран Востока. Об этом сообщает РИА Новости
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В новогоднюю ночь в Люблине неизвестные вандалы расписали из баллончика палатку Superkebab. Владельцами закусочной являются выходцы из Индии. На её стенах наисали ругательства на польском и английском, а также надписи об исламе и ИГ (запрещена в России). 2 января во Вроцлаве забросали камнями кафе Kebab House, которым владеет курд. Преступники найдены не были.
В том же Вроцлаве 4 января произошло другое нападение. В кафе Kuki были выбиты окна. Потом его подожгли, швырнув бутылку с зажигательной смесью. Как и в предыдущем случае, исполнитель преступления не был найден. Полиция не исключает, что атака произошла на почве расовой неприязни. Хозяин кафе - египтянин, проживающий в Польше уже 8 лет.
Массовые беспорядки на почве национальной и расовой неприязни начались
в Польше 31 декабря. В этот день в городе Элк был убит молодой поляк, не заплативший за покупку в кебаб-кафе. Работники догнали посетителя, после чего завязалась драка, и юноше нанесли ножевые ранения, от которых он скончался. На следующий день толпа в несколько сотен человек разгромила кафе, а также закидала камнями и петардами прибывшую полицию.
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