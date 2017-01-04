В Польше произошла серия нападений на кебаб-кафе

После Нового года в Польше произошла серия атак на кебаб-кафе, принадлежащие выходцам из стран Востока. Об этом сообщает РИА Новости

В новогоднюю ночь в Люблине неизвестные вандалы расписали из баллончика палатку Superkebab. Владельцами закусочной являются выходцы из Индии. На её стенах наисали ругательства на польском и английском, а также надписи об исламе и ИГ (запрещена в России). 2 января во Вроцлаве забросали камнями кафе Kebab House, которым владеет курд. Преступники найдены не были.

В том же Вроцлаве 4 января произошло другое нападение. В кафе Kuki были выбиты окна. Потом его подожгли, швырнув бутылку с зажигательной смесью. Как и в предыдущем случае, исполнитель преступления не был найден. Полиция не исключает, что атака произошла на почве расовой неприязни. Хозяин кафе - египтянин, проживающий в Польше уже 8 лет.