Алиханов о ЧП в Храброво: Ситуацию взял под личный контроль

Врио губернатора Антон Алиханов приехал в аэропорт "Храброво", чтобы лично проконтролировать работы по эвакуации самолёта. Об этом сообщает пресс-секретарь главы региона Валерия Родина.
"В данный момент нахожусь в аэропорту на месте происшествия. Ситуацию взял под личный контроль, - отметил Алиханов, - Со мной Взлётную полосу инспектируют представители МЧС и Генеральный директор аэропорта Александр Корытный. В процесс оперативно подключились коллеги из Балтфлота. Безусловно, Виновных найдут, это прерогатива следствия. Для нас главное, возобновить работу аэропорта".
Алиханов также опубликовал фото и видеозапись работ по эвакуации самолета. которые проложаются до сих пор.
По данным пресс-службы аэропорта, пассажиров двух рейсов расселили в гостиницы, но в залах ожидания остаются достаточно много человек. На данный момент аэропорт закрыт до 19.00. Задержаны 18 рейсов в Калининград и 16 в обратном направлении.
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