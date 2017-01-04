Пропавший в конце декабря 30-летний калининградец найден живым и здоровым

Установлено местонахождение 30-летнего калининградца, пропавшего в конце декабря. Об этом сообщает регионального УМВД России.

Мужчина, по данным полиции пропал вечером 28 декабря по дороге из дома в Калининграде. Его супруга сообщила, что он пропал 29-го.

1 января его родственники получили уведомление о заправке на АЗС "Лукойл" в посёлке Васильково.

По данным полиции, найденный калининградец здоров и за время отсутствия не подвергался противоправным действиям.