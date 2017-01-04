Пропавший в конце декабря 30-летний калининградец найден живым и здоровым
Фото предоставлено пресс-службой регионального УМВД России
Установлено местонахождение 30-летнего калининградца, пропавшего в конце декабря. Об этом сообщает регионального УМВД России.
Мужчина, по данным полиции пропал
вечером 28 декабря по дороге из дома в Калининграде. Его супруга сообщила, что он пропал 29-го.
1 января его родственники получили уведомление о заправке на АЗС "Лукойл" в посёлке Васильково.
По данным полиции, найденный калининградец здоров и за время отсутствия не подвергался противоправным действиям.
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