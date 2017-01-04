У гостиницы "Калининград" экскурсионный трамвай сошёл с рельс (фото)

У гостиницы "Калининград" на Ленинском проспекте с рельс сошёл экскурсионный трамвай. Об этом сообщают очевидцы.

Предполагалось, что на нём калининградцы и гости города смогут проехать по историческому маршруту. Еще одна экскурсия запланирована на 6 января.