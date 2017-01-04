Установлена личность террориста, расстрелявшего посетителей клуба в Стамбуле. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу журналистам.

Установить личность стрелявшего удалось с помощью камер видеонаблюдения. Данные о том, что террорист является гражданином Киргизии не подтвердились

Сообщается что мужчина, имя которого не разглашается, воевал в Сирии на стороне ДАИШ (террористической организации "Исламское государство" запрещенной в России).

В Турцию он приехал, предположительно из Средней Азии в конце ноября с женой и двумя детьми. Женщина задержана в качестве подозреваемой в пособничестве.