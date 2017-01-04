Установлена личность террориста, расстрелявшего посетителей клуба в Стамбуле
Установлена личность террориста, расстрелявшего посетителей клуба в Стамбуле. Об этом сообщает "Российская газета"
со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу журналистам.
Установить личность стрелявшего удалось с помощью камер видеонаблюдения. Данные о том, что террорист является гражданином Киргизии не подтвердились
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Сообщается что мужчина, имя которого не разглашается, воевал в Сирии на стороне ДАИШ (террористической организации "Исламское государство" запрещенной в России).
В Турцию он приехал, предположительно из Средней Азии в конце ноября с женой и двумя детьми. Женщина задержана в качестве подозреваемой в пособничестве.
Напомним, о нападении
на стамбульский ночной клуб "Reina" стало известно 1 января. Террорист открыл стрельбу в помещении, где находились несколько сотен человек, и убил 39 посетителей. Среди погибших была россиянка
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