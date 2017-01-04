В Калининграде разыскивают 30-летнего мужчину, пропавшего 29 декабря

В Калининграде разыскивается 30-летний Никита Евдокимов, пропавший в четверг, 29 декабря. Об этом Клопс.Ru сообщила супруга мужчины.
"Он в тот день возвращался из Зеленоградска, но мне сказал, что был дома. Я в ту ночь ночевала у мамы, потому что у меня маленький ребенок, а утром надо было в поликлинику ", – рассказала Екатерина.
Евдокимов может передвигаться на чёрном автомобиле "БМВ Х5" 2009 года с коричневым кожаным салоном, номер 777, регион 39. 1 января его родственники получили уведомление о заправке на АЗС "Лукойл" в посёлке Васильково.
"Он другу сказал, что арендовал автомобиль, но мы прозвонили по всем номерам, никто "БМВ" в аренду не сдает . Если и сдают, то только с водителем. Его машина находилась на парковке возле дома", – добавила жена пропавшего.
Исчезнувший мужчина может быть одет в чёрную куртку с большим меховым капюшоном либо в пальто серого или песочного цвета. Рост 184 см, вес 84 кг, волосы тёмные, глаза карие. На теле три татуировки: надпись "Respect" между лопаток, красный мак на правой икре, цифра "7" на левой. По словам жены, последнее время пропавший принимал антидепрессанты.
Супруга мужчины просит всех, кому что-либо известно о местонахождении её мужа, связаться с ней по телефону: +7-952-793-28-03 (Екатерина)
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