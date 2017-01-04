В Калининграде ищут 76-летнего мужчину, страдающего провалами в памяти

В Калининграде разыскивают 76-летнего Виктора Зубовича, страдающего провалами в памяти. Об этом Клопс.Ru сообщили родственники мужчины.

Пенсионер исчез днём во вторник, 3 января, в районе улиц Железнодорожной и Портовой. По словам внука пропавшего, он плохо разговаривает и не ориентируется на местности.

"У деда проблемы со здоровьем. У него всё очень плохо с памятью. Он даже на вопрос какой-то может не ответить, потому что просто его не поймет" - пояснил Дмитрий.

Виктор Зубович может быть одет в серый пуховик, чёрные дутые штаны и тёмную шапку в полоску.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба позвонить его родственникам по телефонам: +7-911-082-94-39 либо +7-911-490-93-48 (Дмитрий).