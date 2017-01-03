За прошедшие сутки в Калининградской области горели два автомобиля "Ауди"

В понедельник, 2 января, в Калининградской области потушили два пожара. В обоих случаях горели автомобили, причём одинаковой модели. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калининградской области.

3 января в 02:41 спасателям поступило сообщение о горящем автомобиле "Ауди А6" на улице Чкалова в Черняховске. В тушении участвовало 5 человек и 2 единицы техники. В результате возгорания полностью выгорел моторный отсек.

В 03:02 в МЧС сообщили о пожаре на улице Советской в Черняховске. Там тоже горел моторный отсек у "Ауди А6". Пожар ликвидировали 4 человека и 1 единица техники. Спасённых нет.