В Польше тунисцу предъявили обвинения в убийстве, вызвавшем массовые беспорядки

В Польше выходцу из Туниса предъявлены обвинения в убийстве 21-летнего местного жителя, которое спровоцировало
массовые беспорядки. Об этом сообщает РИА Новости
.
Следователи выяснили, что погибший в новогоднюю ночь пытался уйти из заведения с двумя бутылками, за которые не заплатил. Сотрудники кафе догнали его, завязалась потасовка, в ходе которой поляку нанесли смертельные ножевые ранения.
Обвинения предъявили одному из задержанных, выходцу из Туниса, который работал в кафе поваром. Кроме того, прокурор рассказал о планах выдвинуть обвинения против владельца бара, выходца из Алжира с польским гражданством. Остальные задержанные, по его словам, не принимали участия в драке.
Ранее сообщалось, что после убийства около кафе собралась толпа количеством 200-300 человек, выкрикивающая нацистские лозунги. Протестующие забросали камнями и петардами прибывших на место полицейских. Также стало известно о поджоге квартиры, которую снимает один из задержанных по делу о гибели поляка.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.