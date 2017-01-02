В Польше тунисцу предъявили обвинения в убийстве, вызвавшем массовые беспорядки

В Польше выходцу из Туниса предъявлены обвинения в убийстве 21-летнего местного жителя, которое спровоцировало массовые беспорядки. Об этом сообщает РИА Новости

Следователи выяснили, что погибший в новогоднюю ночь пытался уйти из заведения с двумя бутылками, за которые не заплатил. Сотрудники кафе догнали его, завязалась потасовка, в ходе которой поляку нанесли смертельные ножевые ранения.

Обвинения предъявили одному из задержанных, выходцу из Туниса, который работал в кафе поваром. Кроме того, прокурор рассказал о планах выдвинуть обвинения против владельца бара, выходца из Алжира с польским гражданством. Остальные задержанные, по его словам, не принимали участия в драке.

Ранее сообщалось, что после убийства около кафе собралась толпа количеством 200-300 человек, выкрикивающая нацистские лозунги. Протестующие забросали камнями и петардами прибывших на место полицейских. Также стало известно о поджоге квартиры, которую снимает один из задержанных по делу о гибели поляка.