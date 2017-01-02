В Турции задержаны восемь подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

Полиция Турции задержала восемь человек, которые подозреваются в причастности к теракту в Стамбуле. Об этом с ссылкой на турецкие СМИ сообщает РИА Новости

Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГ (запрещена в РФ). За последнюю неделю в Турции по подозрению в связях с этой террористической группировкой были задержаны десятки людей, 35 остаются под арестом.