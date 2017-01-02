В Турции задержаны восемь подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле
Полиция Турции задержала восемь человек, которые подозреваются в причастности к теракту в Стамбуле. Об этом с ссылкой на турецкие СМИ сообщает РИА Новости
.
Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГ (запрещена в РФ). За последнюю неделю в Турции по подозрению в связях с этой террористической группировкой были задержаны десятки людей, 35 остаются под арестом.
Нападение
произошло в клубе "Reina", в котором находилось несколько сотен человек. Неизвестные открыли стрельбу, убив 39 человек. Как оказалось
позже, среди погибших была гражданка России.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.