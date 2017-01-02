За прошедшие сутки в Калининградской области горела баня и два дома
За прошедшие сутки, 1 января 2017 года, в области горели три постройки. Об этом сообщает МЧС России по Калининградской области.
В 16:42 поступила информация о пожаре в посёлке Мальцево Озёрского городского округа. В кирпичной одноэтажной бане сгорела кровля, деревянная обивка и стена пристройки. Расчёт в составе 4 человек и 1 единицы техники потушил возгорание.
В 21:35 спасателям поступило сообщение о возгорании на Гусевском шоссе в Черняховске. В мансардном помещении двухэтажного кирпичномго дома горели перекрытия. Спасён один человек. В тушении участвовали 9 человек и 3 единицы техники.
Ночью в 03:03 поступило сообщение о пожаре на улице Поселковой в посёлке Низменное Черняховского городского округа. Там горела пристройка частного дома. Возгорание тушил расчёт в составе 13 человек и 4 единиц техники.
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