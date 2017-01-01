Число погибших во время перестрелки в ночном клубе Стамбула достигло 39 человек

Количество погибших во время перестрелки в ночном клубе "Reina" в Стамбуле увеличилось с 35 до 39 человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.
Среди погибших оказались 16 иностранцев. Количество раненых также возросло с 40 до 69 человек. Россиян среди них нет. Поиски нападавшего продолжаются. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка.
Ранее сообщалось, что двое вооружённых нападавших были одеты в костюмы Санта Клауса. Один из них нападавших начал стрелять по полицейским на улице, а затем - по посетителям клуба, в котором находилось не менее 600 человек.
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