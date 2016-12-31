В пятницу на дорогах Калининградской области пострадали четыре пешехода

В пятницу, 30 декабря, в Калининградской области в результате аварий пострадали четыре пешехода. Об этом сообщает региональное УМВД России.
Около 13.20 на улице Павлика Морозова водитель автомобиля "Пежо" допустил наезд на человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии пешеход получил телесные повреждения.
В тот же день, около 15.15 на улице Пролетарской водитель "Ауди" на пешеходном переходе сбил двух человек. Оба пешехода получили телесные повреждения.
Около 17:30 на улице Железнодорожной водитель автомобиля "Ауди А4" совершил наезд на человека переходившего дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии 65-летняя женщина госпитализирована.
Всего за сутки в области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 1 человек погиб, 7 получили ранения. Сотрудниками ГИБДД выявлено 662 нарушений Правил дорожного движения РФ. Задержаны 12 нетрезвых водителей, в том числе 3 - повторно.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.