В пятницу на дорогах Калининградской области пострадали четыре пешехода

В пятницу, 30 декабря, в Калининградской области в результате аварий пострадали четыре пешехода. Об этом сообщает региональное УМВД России.

Около 13.20 на улице Павлика Морозова водитель автомобиля "Пежо" допустил наезд на человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии пешеход получил телесные повреждения.

В тот же день, около 15.15 на улице Пролетарской водитель "Ауди" на пешеходном переходе сбил двух человек. Оба пешехода получили телесные повреждения.

Около 17:30 на улице Железнодорожной водитель автомобиля "Ауди А4" совершил наезд на человека переходившего дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии 65-летняя женщина госпитализирована.

Всего за сутки в области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 1 человек погиб, 7 получили ранения. Сотрудниками ГИБДД выявлено 662 нарушений Правил дорожного движения РФ. Задержаны 12 нетрезвых водителей, в том числе 3 - повторно.