СК: коллеги погибшего сотрудника "Калининградгазификации" не обеспечили безопасность на объекте

В региональном СК возбудили уголовное дело по факту гибели 50-летнего сотрудника "Калининградгазификации" в котловане на Московском проспекте. Об этом Клопс.Ru сообщил официальный представитель управления Михаил Кармальков.



По версии следствия, в гибели мужчины могут быть виновны должностные лица компании, в которой работал погибший. Они не обеспечили исполнение правил безопасности при проведении строительных работ, а также "использование средств индивидуальной защиты монтажников наружных трубопроводов".



Уголовное дело возбудили по ч. 2. ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека").