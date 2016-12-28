СК: коллеги погибшего сотрудника "Калининградгазификации" не обеспечили безопасность на объекте

В региональном СК возбудили уголовное дело по факту гибели 50-летнего сотрудника "Калининградгазификации" в котловане на Московском проспекте. Об этом Клопс.Ru сообщил официальный представитель управления Михаил Кармальков.
По версии следствия, в гибели мужчины могут быть виновны должностные лица компании, в которой работал погибший. Они не обеспечили исполнение правил безопасности при проведении строительных работ, а также "использование средств индивидуальной защиты монтажников наружных трубопроводов".
Уголовное дело возбудили по ч. 2. ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека").
10 ноября 50-летний работник "Калининградгазификации" погиб
в результате обрушения пластиковых шпунтов в котловане на Московском проспекте. Мужчина умер
, не приходя в сознание.
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