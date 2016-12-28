Во вторник в области сбили пятерых пешеходов, один из них погиб

Во вторник в Калининградской области сбили пятерых пешеходов, один из которых погиб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Около 8:30 в Гвардейском районе "Хёндай" сбил 23-летнюю девушку, шедшую по краю проезжей части. Спустя два с половиной часа в Калининграде, на улице Горького, "Дэу" наехал на 62-летнюю пенсионерку. Ещё спустя час на Ленинском проспекте под колёса "Форда" Около 8:30 в Гвардейском районе "Хёндай" сбил 23-летнюю девушку, шедшую по краю проезжей части. Спустя два с половиной часа в Калининграде, на улице Горького, "Дэу" наехал на 62-летнюю пенсионерку. Ещё спустя час на Ленинском проспекте под колёса "Форда" попал 10-летний мальчик. Всех пострадавших пришлось госпитализировать.



Больше повезло 59-летнему мужчине на улице Юношеской. Около 9:05 его сбил "Мерседес", однако пешеход отделался незначительными травмами.