Во вторник в области сбили пятерых пешеходов, один из них погиб
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
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Во вторник в Калининградской области сбили пятерых пешеходов, один из которых погиб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Около 8:30 в Гвардейском районе "Хёндай" сбил 23-летнюю девушку, шедшую по краю проезжей части. Спустя два с половиной часа в Калининграде, на улице Горького, "Дэу" наехал на 62-летнюю пенсионерку. Ещё спустя час на Ленинском проспекте под колёса "Форда" попал
10-летний мальчик. Всех пострадавших пришлось госпитализировать.
Больше повезло 59-летнему мужчине на улице Юношеской. Около 9:05 его сбил "Мерседес", однако пешеход отделался незначительными травмами.
Один сбитый накануне пешеход погиб на месте происшествия. Речь идёт о пожилой женщине, попавшей
под колёса "Фольксвагена" на Московском проспекте.
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