Самонадеянные водители и дерзкие пешеходы: "Безопасный город" опубликовал подборку ДТП, которых можно было избежать
Скриншот видеозаписи "Безопасного города"
Сотрудники системы "Безопасный город"
и пресс-служба регионального управления МВД опубликовали очередную подборку ДТП, случившихся в регионе, которых можно было избежать.
Среди автомобилей, попавших в поле зрение камер, — "Лексус", водитель которого не убедился в безопасности манёвра при перестроении; "Мерседес", чей владелец не выдержал безопасную дистанцию; "Фольксваген", не успевший притормозить перед светофором; и "Мерседес", который нарушил сразу несколько правил дорожного движения.
Кроме того, в поле зрения камер попали и недобросовестные пешеходы, которые решили перейти дорогу в неположенном месте.
"Водители, не забывайте о поворотниках, безопасной дистанции и интервале, избегайте резких перестроений и других опасных манёвров! Пешеходы, найдите в себе силы дойти до "зебры", дождаться разрешающего сигнала светофора и посмотреть по сторонам, ступая на проезжую часть!" — призывает пресс-служба правоохранительного ведомства.
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