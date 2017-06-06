Лавров: Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в случае введения украинскими властями визового режима Россия ответит аналогичными мерами. Дипломат сообщил об этом во время встречи со студентами БФУ им. Канта в Калининграде.



Лавров отметил, что российский народ очень терпеливый, но не может бесконечно терпеть попытки его унизить.

Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью? Мы никаких "черных списков" про украинцев не ведем, за исключением единичных случаев. Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом, — подчеркнул Лавров.