Лавров: Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева

Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью? Мы никаких "черных списков" про украинцев не ведем, за исключением единичных случаев. Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом, — подчеркнул Лавров.
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«Визит Лаврова в Калининград — 2017»
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