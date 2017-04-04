Песков назвал теракт в Петербурге "вызовом" для Путина
Дмитрий Песков
Фото с сайта kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что любой теракт является "вызовом" для всех жителей страны, в том числе и для Владимира Путина. Об этом пишет
РБК.
Безусловно, сам факт того, что теракт был совершён во время нахождения в городе главы государства заставляет задуматься. Это предмет для анализа специальных служб. Любой теракт является вызовом для каждого россиянина, включая главу государства, — сказал Песков.
Пресс-секретарь отметил, что президенту доложили о первых результатах расследования. В Кремле подчеркнули, что делать какие-либо выводы пока рано.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетил место трагедии.Пользователи социальные сетей выкладывали его фото.
3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Устройство сработало на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Оно находилось в рюкзаке смертника. СМИ со ссылкой на свои источники утверждают, что это может быть 23-летний уроженец Киргизии
. Во вторник, 4 апреля, число жертв теракта в метрополитене
Санкт-Петербурга выросло до 14 человек.
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