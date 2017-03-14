Навальный посоветовал Медведеву лечиться "Арбидолом" и "Кагоцелом"
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Юрист и оппозиционер Алексей Навальный рассказал, чем нужно лечиться заболевшему премьер-министру Дмитрию Медведеву. Он написал
об этом на своей страничке в "Твиттере".
Навальный посоветовал председателю правительства принимать "Арбидол" и "Кагоцел". Эти препараты продвигала бывший министр здравоохранения Татьяна Голикова. Лекарства позиционировались правительством как средства борьбы с гриппом. Клинически подтверждённых доказательств эффективности медикаменты не имели.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.