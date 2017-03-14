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Главная Новости Политика

Навальный посоветовал Медведеву лечиться "Арбидолом" и "Кагоцелом"

16:39
  2911 6
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Юрист и оппозиционер Алексей Навальный рассказал, чем нужно лечиться заболевшему премьер-министру Дмитрию Медведеву. Он написал об этом на своей страничке в "Твиттере".

Навальный посоветовал председателю правительства принимать "Арбидол" и "Кагоцел". Эти препараты продвигала бывший министр здравоохранения Татьяна Голикова. Лекарства позиционировались правительством как средства борьбы с гриппом. Клинически подтверждённых доказательств эффективности медикаменты не имели.
Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев не смог присутствовать на совещании с членами правительства, проведённом во вторник, 14 марта, Владимиром Путиным. Президент отметил, что "Дмитрия Анатольевича не уберегли".
 

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6 комментариев Правила комментирования

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Хрюн Pазоритель
Хрюн Pазоритель #
16:54
Навральный, судя по фотке и бессмысленному взгляду, принимает нечто куда более забористое. И до чего же злобный и желчный человек! Но такова гнилая сущность любого либераста - желать зла ближнему, радоваться чужому несчастью, и стремиться возвыситься за счет другого
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Prist
Prist #
17:34
Диссидента мнение никого не интересует.
Пилу ему в руки и на лесоповал.
Там ему место!
Там его предназначение!
И родственников не забыть!
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Gogi Brezner
Gogi Brezner #
17:48
Таки да!!!
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Gogi Brezner
Gogi Brezner #
17:48
Таки да!!!
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Gogi Brezner
Gogi Brezner #
17:47
а ШО это - насральный? 
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Insider
Insider #
18:21
Архаичный менталитет населения, так и оставшийся на уровне крепостного поскотного крестьяна-раба 19 века, покорно раскоряченного перед пожизненным и несменяемым царем-батюшкой, не оставляет стране ни единого шанса на будущее.
"Царь", кликуха "моль", разворует страну до основания, перегонит все за рубеж через "гангрену" и других подельников из своей ОПГ, перебьет силовое отребье в конфликтах на Ближнем востоке и добьет страну, раздробив ее на враждующие между собой феодально-бандитские бантустаны.
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