МИД РФ: обсуждение контактов посла России в США напоминает времена маккартизма

Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил обсуждение контактов посла страны в США Сергея Кисляка со временами маккартизма. Об этом сообщает "Интерфакс".



Маккартизмом называют движение в общественной жизни США с конца 1940-х по 1957 год. В это время происходило обострение антикоммунистических настроений и проводились политические репрессии против "антиамерикански настроенных" граждан. Название движение получило по фамилии сенатора Джозефа Рэймонда Маккарти.

Мы не хотим обезьянничать и не будем обезьянничать. Но если бы такой же принцип был применён к деятельности посла (США Джона, — Прим. ред.) Теффта в Российской Федерации и к его контактам, то, я вас уверяю, это была бы очень весёлая картина, — сказал Лавров.

Глава МИД России процитировал мнение, что попытка выяснения всех контактов посла РФ в США "напоминает охоту на ведьм". В России, по его словам, считали, что в Штатах как в цивилизованной стране такие времена миновали.

Послы назначаются ради поддержания отношений с соответствующим государством. Отношения поддерживаются в виде встреч, бесед, контактов как с официальными представителями исполнительной власти, так и с парламентариями, общественными деятелями, неправительственными организациями, — сказал министр.

Посол Сергей Кисляк стал одной из центральных фигур в американских СМИ при обсуждении контактов президента Штатов Дональда Трампа с Россией. Общение с послом привело к отставке советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна.