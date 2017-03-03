МИД РФ: обсуждение контактов посла России в США напоминает времена маккартизма

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Мы не хотим обезьянничать и не будем обезьянничать. Но если бы такой же принцип был применён к деятельности посла (США Джона, — Прим. ред.) Теффта в Российской Федерации и к его контактам, то, я вас уверяю, это была бы очень весёлая картина, — сказал Лавров.
Послы назначаются ради поддержания отношений с соответствующим государством. Отношения поддерживаются в виде встреч, бесед, контактов как с официальными представителями исполнительной власти, так и с парламентариями, общественными деятелями, неправительственными организациями, — сказал министр.
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