Экс-полпред в СКФО Ведерников назначен заместителем Цуканова по вопросам Калининградской области
Михаил Ведерников. Фото с официального сайта полпреда в СЗФО
21 февраля распоряжением администрации президента РФ экс-полпред в СКФО Михаил Ведерников вступил в должность заместителя Николая Цуканова по вопросам развития Калининградской области. Соответствующая информация размещена на официальном сайте полпреда в СЗФО.
Экс-губернатор Калининградской области, полпред президента Николай Цуканов официально представит Михаила Ведерникова в регионе в понедельник, 27 февраля.
Ранее в СМИ сообщалось
о планах назначения Ведерникова на пост заместителя Николая Цуканова. Издания получали информацию из собственных источников.
В 2007—2010 годах Михаил Ведерников являлся заместителем руководителя регионального исполкома "Единой России" в Ленинградской области. Затем он перешёл на работу в управление внутренней политики администрации президента. С 2012 года Ведерников работал заместителем полпреда в СКФО.
Вопросы Калининградской области в СЗФО курирует отдельный заместитель полпреда. До недавнего времени должность занимал Владимир Соловьёв.
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