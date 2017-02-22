Экс-полпред в СКФО Ведерников назначен заместителем Цуканова по вопросам Калининградской области

21 февраля распоряжением администрации президента РФ экс-полпред в СКФО Михаил Ведерников вступил в должность заместителя Николая Цуканова по вопросам развития Калининградской области. Соответствующая информация размещена на официальном сайте полпреда в СЗФО.



Экс-губернатор Калининградской области, полпред президента Николай Цуканов официально представит Михаила Ведерникова в регионе в понедельник, 27 февраля.



Ранее в СМИ Ранее в СМИ сообщалось о планах назначения Ведерникова на пост заместителя Николая Цуканова. Издания получали информацию из собственных источников.



В 2007—2010 годах Михаил Ведерников являлся заместителем руководителя регионального исполкома "Единой России" в Ленинградской области. Затем он перешёл на работу в управление внутренней политики администрации президента. С 2012 года Ведерников работал заместителем полпреда в СКФО.

Вопросы Калининградской области в СЗФО курирует отдельный заместитель полпреда. До недавнего времени должность занимал Владимир Соловьёв.