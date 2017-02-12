Президентом Германии стал бывший вице-канцлер Франк Штанмайер

В Германии выбран новый президент. Об этом сообщает РИА Новости.

За Франка-Вальтера Штанмайера проголосовал 931 парламентарий, хотя ему был необходим 631 голос. Выбирало президента федеральное собрание Германии.

Бывший глава государства Йоахим Гаук отказался вновь выдвигать своб кандидатуру из-за возраста — сейчас ему 77 лет.

Франку Штанмайеру 61 год. С 1975 года он состоит в СДПГ, одной из крупнейших партий страны. Родился нынешний президент в рабочей семье, отслужил в армии, изучал юридические и политические науки и защитил докторскую на тему “Правовое положение бездомных”.

Министром иностранных дел Штанмайер был дважды: с 2005 по 2009 годы и с 2013 года до избрания его президентом. Должность вице-канцлера Штанмайер занимал с 2007 по 2009 годы. В 2016 году был председателем ОБСЕ.