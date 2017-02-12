Президентом Германии стал бывший вице-канцлер Франк Штанмайер
В Германии выбран новый президент. Об этом сообщает РИА Новости.
За Франка-Вальтера Штанмайера проголосовал 931 парламентарий, хотя ему был необходим 631 голос. Выбирало президента федеральное собрание Германии.
Бывший глава государства Йоахим Гаук отказался вновь выдвигать своб кандидатуру из-за возраста — сейчас ему 77 лет.
Франку Штанмайеру 61 год. С 1975 года он состоит в СДПГ, одной из крупнейших партий страны. Родился нынешний президент в рабочей семье, отслужил в армии, изучал юридические и политические науки и защитил докторскую на тему “Правовое положение бездомных”.
Министром иностранных дел Штанмайер был дважды: с 2005 по 2009 годы и с 2013 года до избрания его президентом. Должность вице-канцлера Штанмайер занимал с 2007 по 2009 годы. В 2016 году был председателем ОБСЕ.
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