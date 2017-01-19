Кремль: русофобия навязана странам Прибалтики извне

В Кремле заявили, что странам Прибалтики извне навязали русофобию. Об этом сообщает РИА "Новости".



Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, комментируя заявление вице-президента США Джо Байдена о том, что наша страна пытается навязать свои интересы маленьким и слабым государствам, сказал, что Россия никогда никого не запугивала и являлась предсказуемым и надёжным партнёром. Он отметил, что страна "проявляла абсолютное непонимание в отношении истеричного, эмоционального русофобского фона, который зачастую навязывается извне". Песков добавил, что Россия заинтересована в выстраивании добрых отношений со странами Прибалтики и Восточной Европы.

Ранее Джо Байден говорил , что США никуда не собираются уходить из Прибалтики. Он говорил о планах увеличения военного присутствия в регионе.