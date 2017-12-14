Опрос Клопс.Ru: калининградцы рассказали, собираются ли голосовать на выборах президента

Каждый пятый читатель Клопс.Ru уверен, что не станет голосовать на выборах президента в марте 2018 года. Об этом говорят результаты опроса, проведённого на официальной странице издания "ВКонтакте"



В опросе приняли участие 4166 человек. Выяснилось, что 22% читателей не планируют идти на выборы, а 12% сомневаются, что будут голосовать. Однако 44% отметили, что, по всей вероятности, отправятся на избирательные участки.



В комментариях читатели выражают мнение о том, что волеизъявление граждан вряд ли окажет какое-то существенное влияние на ситуацию в стране. Некоторые отмечают, что при Путине другие страны уважают Россию, и делятся соображениями относительно других кандидатов.